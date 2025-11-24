Strage di Capaci, la teca della scorta di Falcone a Villa Flaminia

Gli studenti abbracciano la memoria di Capaci

ROMA – Gli studenti dell’Istituto paritario “Villa Flaminia” questa mattina hanno accolto la teca della “Quarto Savona 15”, l’auto della scorta di Giovanni Falcone distrutta nell’attentato di Capaci. Oltre 400 ragazzi si sono riuniti nel cortile dell’istituto per l’iniziativa organizzata dalla Questura di Roma, dedicata alla memoria della strage e alla cultura della legalità.

Alla cerimonia hanno partecipato la dirigente scolastica e Tina Montinaro, presidente dell’associazione “Quarto Savona Quindici” e moglie di Antonio Montinaro, caposcorta del giudice. La tappa romana rientra nel viaggio che da anni porta nelle scuole italiane i resti della Croma blindata, proiettata a centinaia di metri dal luogo dell’esplosione del 23 maggio 1992.

Gli studenti hanno ascoltato la ricostruzione dei fatti e assistito alla proiezione di un filmato sulla strage, in un clima di forte partecipazione. Il Questore di Roma ha ricordato il sacrificio di Falcone, di Francesca Morvillo e degli agenti Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, sottolineando che “la memoria è un dovere”.

L’incontro si è concluso con un applauso degli studenti, gesto che ha voluto ribadire l’importanza della conoscenza e dell’impegno civile nella lotta alle mafie.