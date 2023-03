Strage di Samarate, il figlio superstite Nicolò invitato per Como-Palermo

L'unico sopravvissuto è un grande tifoso della squadra rosanero

Una storia da brividi. A Samarate, in provincia di Varese, nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022, Alessandro Maja ha ucciso a colpi di martello la moglie e la figlia minore Silvia, ferendo gravemente anche l’altro figlio, Nicolò (24 anni). Secondo gli inquirenti e gli investigatori, Maja ha aggredito tutta la sua famiglia perché non aveva accettato l’idea che sua moglie potesse desiderare una vita senza di lui, dopo aver pensato di separarsi proprio dal marito.

Nicolò, dopo aver passato diversi mesi in ospedale, anche in coma farmacologico, da alcuni mesi è tornato a casa e deve ancora fare i conti con le ferite causate dal padre che lo hanno costretto a muoversi in carrozzina. “Provo rabbia e incredulità per quello che ha fatto. Era un bravo papà, non pensavo potesse arrivare a fare ciò”, ha dichiarato Nicolò dopo essersi ripreso. Lo stesso Nicolò, tifoso del Palermo, durante un’intervista rilasciata ai microfoni del TG1, ha dichiarato di voler realizzare alcuni sogni adesso: vedere un Gran Premio di Formula 1 e assistere a una partita del Palermo.

L’INVITO DEL PALERMO

Alcuni mesi fa, quando ancora Nicolò si trovava in coma, la società rosanero ha registrato un video, mandato in onda a “La Vita in diretta”, con protagonisti i calciatori Soleri, Accardi e Somma. L’attaccante e i due difensori (oggi, quest’ultimi, non più calciatori del Palermo), auguravano una pronta guarigione al superstite della strage, che ancora lottava tra la vita e la morte in ospedale. Oggi mercoledì 15 marzo, il club di viale del Fante ha deciso di regalare un sorriso a Nicolò Maja.

Da dicembre il Palermo è in contatto con famiglia, per accoglierlo appena possibile al “Barbera” per una gara interna della squadra del capoluogo siciliano. Poiché, però, Nicolò non è ancora nelle condizioni di viaggiare, la società rosanero ha deciso di invitarlo insieme al nonno materno per la gara Como-Palermo, in programma il giorno lunedì 1 maggio.

