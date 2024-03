Strage delle Maccalube, nessun colpevole per la morte dei fratellini

Il luogo della strage

Sentenza ribaltata. Tre imputati assolti

PALERMO- Sentenza ribaltata. Resta senza colpevoli la morte dei fratellini Carmelo e Laura Mulone, di 9 e 7 anni, nella riserva naturale Maccalube di Aragona. La Corte di appello di Palermo ha assolto l’allora direttore della riserva Domenico Fontana ed ex presidente di Legambiente (aveva avuto 6 anni in primo grado) e l’operatore della riserva Daniele Gucciardo (5 anni e 3 mesi in primo grado).

Confermata l’assoluzione del funzionario della Regione, Francesco Gendusa (assistito dagli avvocati Pasquale Contorno, Giuseppe Immordino e Nicolò Grillo), ma cambia la formula: non più perché il fatto non costituisce reato, ma per non averlo commesso. Stessa formula estesa anche agli altri imputati, difesi dagli avvocati Vincenzo Lo Re, Giulio Vasaturo e Daniele Ciancimino. Nessuna responsabilità civile da parte di Legambiente, assistita dagli avvocati Fausto Amato e Marco Manno

Passa la linea difensiva secondo cui, è altrove che bisognava guardare per accertare le responsabilità dell’immane tragedia, seguendo le indicazioni dei periti. Questi ultimi tirarono in ballo la Protezione civile del Comune di Aragona.

Era il 27 settembre del 2014, i fratellini furono travolti da un’ondata di fango mentre facevano una passeggiata insieme al padre. Cade anche la condanna a risarcire i danni. I due condannati sulla base della sentenza di primo grado del Tribunale di Agrigento, in solido con Legambiente, avrebbero dovuto risarcire i genitori dei poveri bambini con una cifra vicina ai due milioni di euro.

Stefano Ciafani e Tommaso Castronovo, rispettivamente presidente nazionale e regionale di Legambiente, sottolineano come “sia stata riconosciuta l’innocenza dei dirigenti Mimmo Fontana e Daniele Gucciardo e di Legambiente Sicilia”, come sostenuto con forza durante le indagini e i processi. “Anche in questo momento – aggiungono – il nostro pensiero rispettoso va ai due bambini Mulone, la cui vita è stata spezzata da una tragedia infinita, e ai loro cari”.