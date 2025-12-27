Strage di Monreale, nasce l’associazione che ricorda le tre vittime

Si chiama Mas: come le iniziali dei nomi di Massimo, Andrea e Salvo

PALERMO – Memoria, amicizia, speranza. Come le iniziali dei nomi di Massimo, Andrea e Salvo, i tre giovani rimasti uccisi nella sparatoria, nella notte tra sabato 26 e domenica 27 aprile scorsi a Monreale (Palermo).

“Mas – Memoria, amicizia, speranza”

Per ricordarli è stata costituita l’associazione “Mas – Memoria, amicizia, speranza”, che si pone come obiettivo quello di onorare la memoria di Massimo Pirozzo, Andrea Miceli e Salvo Turdo e di tutte le giovani vite spezzate dalla criminalità.

La presentazione si terrà domani, alle 10, in piazza Guglielmo II, a Monreale, con una giornata dedicata all’incontro, alla partecipazione attiva e alla cultura della legalità con il coinvolgimento di enti e organizzazioni impegnate anche nel supporto ai percorsi di reinserimento sociale.

Per partecipare all’iniziativa, promossa da Claudia Pirozzo, sorella di Massimo, è prevista una quota associativa di 10 euro, che comprende la maglietta ufficiale. “I fondi raccolti – spiegano gli organizzatori – saranno destinati a sostenere le spese legali dell’associazione nel percorso di giustizia per Massimo, Andrea e Salvo, poiché l’associazione si costituirà parte civile”.

“Passi di Speranza”

Nell’ambito della presentazione di “Mas” è prevista la corsa non competitiva “Passi di Speranza”, in collaborazione con “Stranatale” Marathon Monreale, aperta a bambini, adulti e associazioni. In contemporanea ci saranno attività e laboratori per bambini e famiglie. Le associazioni partecipanti proporranno attività educative e ricreative, tra cui: mini partite di calcio, laboratori di disegno, pittura e colore dedicati al tema della legalità e giochi guidati sulle emozioni. In programma, inoltre, anche un flash bob dal titolo “Cerchio della Memoria”, un momento collettivo e simbolico dedicato a Massimo, Andrea, Salvo e a tutte le giovani vite spezzate.