Manovra, lo “stralcio” si materializza in Aula. Corsa contro il tempo all’Ars

L'annuncio di Galvagno in Aula: "Sto valutando"

PALERMO – “Sto valutando l’eventuale stralcio di alcune norme”. La frase la pronuncia il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, al termine della seduta di giovedì e la dice lunga su quanto sia ancora distante il traguardo del voto finale sulla manovra. “Questa decisione sarà comunicata alla ripresa dei lavori”, aggiunge.

Il ddl, al momento, conta 134 articoli e finora Sala d’Ercole ne ha approvati una decina, accantonandone diversi, come quello sugli ex Pip assunti nella Partecipata regionale Sas. Il rischio che si vada oltre Natale è dietro l’angolo.

La cura dimagrante della Finanziaria

Da giorni in Torre Pisana si ragiona sulla opportunità di stralciare dal testo della manovra le norme ordinamentali inserite in commissione Bilancio. La frase pronunciata in aula da Galvagno, però, dà i crismi dell’ufficialità ad un qualcosa che fino a quel momento era soltanto una voce di corridoio. Il dato sugli articoli espunti dal ddl è top secret ma una indiscrezione raccolta giovedì pomeriggio, e verificata da LiveSicilia con fonti qualificate, parlava di una dieta dimagrante per la Finanziaria di circa ottanta articoli. Un lavoro che ha tenuto conto anche delle sensibilità della politica ma che ad un certo momento della giornata si è arenato.

Palazzo dei Normanni

Verso un ddl Stralcio

Il segnale della rottura delle trattative è stato dato da Galvagno al rientro in Aula nel pomeriggio: “Non c’è la sintesi, si va avanti”. I bene informati di Palazzo Reale, però, hanno confermato che l’intendimento, comunque condiviso dal governo, è quello di accelerare l’esame della manovra. La strada, quindi, è quella dello stralcio delle norme non strettamente attinenti alla legge di Stabilità: finiranno in un ddl autonomo da trattare all’inizio del 2026.

La deadline del 20 dicembre

La Finanziaria si ridurrebbe così ad una cinquantina di articoli. In questo modo la deadline del 20 dicembre verrebbe rispettata. Il condizionale è d’obbligo, dal momento che finora i lavori di Sala d’Ercole sono andati a rilento con continue riscritture e interventi dell’opposizione. Oggi, venerdì 19 dicembre, nuovo round.