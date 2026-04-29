 Stretto di Messina Spa, Ciucci confermato ad e Basile presidente
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Stretto di Messina Spa, Ciucci confermato ad e Basile presidente

Ponte sullo Stretto
Approvato il bilancio 2025 con un utile di 8,5 milioni di euro
il ponte
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ROMA – Rinnovo ai vertici della Stretto di Messina S.p.A., la società incaricata della realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. L’assemblea ordinaria ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, chiuso con un utile di 8,5 milioni di euro.

Nella stessa seduta è stata confermata la figura di Pietro Ciucci nel ruolo di amministratore delegato, mentre è stato nominato presidente Maurizio Basile.

L’assemblea ha inoltre conferito a Ciucci tutte le deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria della società, rafforzandone il ruolo operativo nella fase di sviluppo del progetto.

In una nota, la società ha espresso ringraziamenti al presidente uscente Giuseppe Recchi, al consigliere Giacomo Saccomano e al presidente del Collegio sindacale Paola Noce per il lavoro svolto.

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