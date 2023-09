Strisce blu Palermo: mappa, come fare il pass, prezzi, zone gratis

Tutto quello che c'è da sapere sulle zone parcheggio, a pagamento e non

PALERMO – Come fare il pass residenti per i posteggi con strisce blu a Palermo? A chi rivolgersi per ottenerlo? Quali sono i prezzi? In questo articolo si fa chiarezza sui parcheggi nel capoluogo siciliano, specialmente dopo la rivoluzione che alla fine di gennaio 2023 ha visto cambiare regolamento e suddivisioni tra aree a pagamento e libere. Il Comune di Palermo aveva dato ai titolari di un “pass residenti” la possibilità di produrre un nuovo tagliando con il codice delle nuove zone blu “A”, “B” o “C” (ma anche “D” oppure “E” per le zone balneari) da esporre a fianco di un pass in corso di validità della tipologia precedente (“P1”, “P2” e così via). Nel momento in cui scriviamo, le zone in vigore per i nuovi pass sono quelle corrispondenti alle lettere dalla A alla F. Oltre al codice della zona di riferimento, il permesso riporta anche la targa del veicolo autorizzato e un bollino olografico che ne garantisce l’autenticità.

Zone blu Palermo, la mappa

Come anticipato in questo articolo, nel 2023 due ordinanze del Comune di Palermo hanno modificato il precedente assetto delle strisce blu. Le zone precedentemente conosciute come “P” e un numero progressivo sono state sostituite dalle zone “A”, “B”, “C”, “D”, “E” ed “F”. Questi i rispettivi perimetri, disponibili anche consultando la mappa presente sul sito del Comune di Palermo.

Zona “A”

Via Duca della Verdura, via Notarbartolo, via Sciuti, viale Lazio, piazza Don Bosco, via Marchese di Roccaforte, via Marchese di Villabianca.



Nel dettaglio: Inizio viale Lazio (intera sede stradale), via Generale Antonio di Giorgio (intera sede stradale), piazza Don Bosco (intera sede stradale), via Marchese di Roccaforte (intera sede stradale), Via Marchese di Villabianca (intera sede stradale), via Duca della Verdura – tratto M. di Villabianca/Libertà (lato civici pari), via Emanuele Notarbartolo – tratto Libertà/Sciuti (lato civici dispari), via Giuseppe Sciuti – tratto Via Notarbartolo/M. Rapisardi, (intera sede stradale), via Antonio Pecoraro (intera sede stradale), via Mario Rapisardi – tratto A.Pecoraro/Sciuti (intera sede stradale), via Giuseppe Sciuti – tratto A. Pecoraro/Lazio (intera sede stradale) e chiusura viale Lazio.

Zona “B”

Via Enrico Albanese, via Catania, via Giacomo Cusmano, piazza Diodoro Siculo, via Generale Cantore Antonino, via Generale Eugenio Di Maria, via E. Notarbartolo, via Duca della Verdura, via Pasquale Calvi.



Nel dettaglio: inizio via Pasquale Calvi – tratto E. Albanese/delle Croci (intera sede stradale), via G.le Carlo Aberto dalla Chiesa (intera sede stradale), via Duca della Verdura – tratto M. di Villabianca/Libertà (lato Giardini Inglesi), via Emanuele Notarbartolo – tratto Libertà/Sciuti (lato civici pari) – tratto Sciuti/G.le di Maria (intera sede stradale), via Generale di Maria (intera sede stradale), via Domenico Costantino – tratto Gen.le Di Maria civ. n. 46 (intera sede stradale), via Giuseppe Costanzo Bonfiglio (intera sede stradale), via Damiani Almejda – tratto da via Gen.le Di Maria e il muro di cinta della Ferrovia PA-TP civ. n. 45 (intera sede stradale), via Generale Antonino Cantore – tratto Gen.le Di Maria/Cusmano (intera sede stradale), via Giacomo Cusmano – tratto Gen.le A.Cantore/Catania (intera sede stradale), via Catania – tratto G. Cusmano/Libertà (lato civici dispari), via E. Albanese – tratto Libertà/P. Calvi (lato civici dispari) e chiusura via Pasquale Calvi.

Zona “C”

Via Cavour, via Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo, via Dante Alighieri, piazza Stazione Lolli, via Guglielmo Marconi, via Malaspina, via Catania, via Enrico Albanese, via Pasquale Calvi, via Isidoro Carini, piazza Francesco Nascè, piazza Don Luigi Sturzo, via Roma, via Mariano Stabile.



Nel dettaglio: inizio piazza Castelnuovo – tratto via Ruggero Settimo/via della Libertà (intera sede stradale ex P5) e tratto via della Libertà/via Dante (lato destro compreso tra il civ.40 e il civ.50), via Dante – tratto piazza Castelnuovo/piazza Stazione Lolli (lato civici dispari), piazza Stazione Lolli – tratto via Dante/via Guglielmo Marconi (intera sede stradale antistante i civici 1/15 ) – tratto via Guglielmo Marconi/civ.21 (intera sede stradale antistante il Teatro Cinema Dante), via Guglielmo Marconi – tratto piazza Stazione Lolli/via Malaspina (intera sede stradale), via Malaspina – tratto via Guglielmo Marconi/via Catania (intera sede stradale), via Catania – tratto via Malaspina/via Giacomo Cusmano (intera sede stradale) e tratto Giacomo Cusmano/via della Libertà (lato civici pari), via Enrico Albanese – tratto libertà/via Pasquale Calvi (lato civici pari), via Pasquale Calvi – tratto E.Albanese e via Francesco Omodei/via Isidoro Carini (intero tratto stradale), via Isidoro Carini – tratto via Francesco Omodei/piazza Nascè (intero tratto stradale), piazza Nascè civici n. 1/8 (tratto lato Isidoro Carini/via Quintino Sella), via Puglisi Bertolino Giuseppe – tratto via Quintino Sella/via Giovanni di Giovanni (intera sede stradale), piazza Luigi Sturzo (intera sede stradale), via Roma – tratto piazza Luigi Sturzo/via Camillo Cavour (intera sede stradale), via Mariano Stabile – tratto via Roma/piazza Marchese di Regalmici (sede stradale esclusa, gestita da APCOA), via Ruggero Settimo – tratto piazza Marchese di Regalmici/piazza Castelnuovo (intera sede stradale) e chiusura piazza Castelnuovo.

Zona “D” e zona “E”, stagionali

Borgate marinare di Mondello e Sferracavallo.

Zona “F”

Questa zona è gestita dalla società APCOA e comprende diverse strade e piazze del centro città.



Nel dettaglio: via Roma, via Mariano Stabile, piazza Ruggiero VIII, piazza Castelnuovo, via Dante (intesa semplicemente come delimitazione del perimetro, dato che fa parte della zona “C”), via Re Federico, via Imera, via Costantino Lascaris, corso Alberto Amedeo, via Cappuccinelle, via Del Noviziato, via Giovan Battista Pagano, via Papireto, via Nicolò Turrisi, via Salesio Balsano, via Volturno, Piazza Verdi, via Alberto Favara, via Francesco Raimondo, piazza Monte di Pietà, via Panneria, piazza Sant’Onofrio, discesa dei Giovenchi, via Maqueda, via Venezia.

Gli orari di attività

Le zone blu da “A” a “C” sono attive dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00. L’attività delle zone parcheggio è sospesa la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali. Nelle aree stagionali di Mondello e Sferracavallo, invece, la tariffazione si applica tutti i giorni, domeniche e festivi inclusi, dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Strisce blu Palermo, come fare il pass

Se un residente ha necessità di richiedere o rinnovare il pass parcheggio a titolo personale, può recarsi personalmente agli sportelli degli uffici del Comune di Palermo. Nel caso di una delega, invece, bisogna presentare agli stessi uffici un modulo apposito. Ecco a chi è riservata quest’ultima modalità:



– Domiciliati;



– Residenti che si avvalgano di delega al ritiro del pass;



– Soggetti con più di 65 anni assistiti da familiare o badante che si avvalgano di delega al ritiro del pass.

È comunque possibile effettuare il pass rivolgendosi a un’agenzia di disbrigo pratiche autorizzata, secondo le stesse modalità e fornendo la stessa documentazione indicata nei prossimi paragrafi.

I documenti per il rilascio del pass zone blu

Il Comune rilascerà il tagliando dopo aver verificato i requisiti attraverso alcuni documenti. Nel caso dei residenti, sarà necessario presentare:



– La domanda di richiesta menzionata nel paragrafo precedente;



– Copia della carta di circolazione (“libretto”) del mezzo;



– Una copia della patente di guida;



– Copia della carta d’identità (o in alternativa della patente, del porto d’armi o del passaporto) del proprietario del veicolo.

Per quanto riguarda i non residenti che però di fatto abitano nelle zone con strisce blu, ecco i documenti da presentare:



– Una copia dell’atto di proprietà o del contratto di affitto dell’appartamento (da consegnare anche al rinnovo se scaduto) oppure una copia di utenza Enel, Amg, Amap o Telecom intestata al richiedente, oppure una dichiarazione di uso/disponibilità dell’appartamento da parte del proprietario. In questo ultimo caso è necessario che il proprietario alleghi una copia della propria carta di identità valida

Un ulteriore caso riguarda i mezzi utilizzati da – o affidati esclusivamente al – richiedente del pass, per i quali sarà necessario presentare:



– Una dichiarazione in cui il proprietario del mezzo certifica l’uso/affidamento esclusivo al richiedente, allegando una copia della carta d’identità valida del proprietario (il documento andrà allegato in prima istanza e al rinnovo solo se formulato come autocertificazione di affidamento).

L’ultimo caso riguarda i residenti che hanno più di 65 anni e una necessità certificata di assistenza per anziani, che dovranno presentare:



– Una copia della patente di guida del badante o familiare indicato per l’assistenza;



– Una certificazione sanitaria che attesta la necessità di assistenza da parte di familiare o badante (da allegare sempre).

Quanti pass si possono richiedere

I cittadini che hanno diritto al pass parcheggio per le zone blu potranno fare richiesta nell’ambito di una sola zona parcheggio. Quanto al numero di pass, nello specifico il Comune di Palermo prevede:



– Due pass per nucleo familiare di residenti anagrafici, intestatari di auto e non;



– Un solo pass per nucleo familiare di non residenti ma domiciliati, intestatari di auto e non, purchè possano documentare la titolarità del diritto come descritto nel paragrafo precedente di questo articolo;



– Un solo pass per nucleo familiare composto da residenti anagrafici anziani, oltre i 65 anni di età, intestatari di auto e non (anche senza patente di guida), che dimostrino necessità di assistenza continua come descritto nel paragrafo precedente.

In ogni caso, il Comune specifica che “le varie tipologie di pass non possono essere cumulate tra loro dagli aventi diritto”. In sostanza, all’interno della stessa abitazione non possono essere presenti pass parcheggio di diverso tipo.

Quanto costa e quanto dura il pass posteggio

I prezzi variano a seconda della validità temporale del pass. Esistono due tagli: annuale, che ha un costo di 10 euro, e biennale, dal prezzo raddoppiato (20 euro).

Strisce bianche: dove parcheggiare gratis

La rivisitazione delle aree di sosta con strisce blu a Palermo ha coinvolto anche le zone in cui è possibile parcheggiare il proprio mezzo a titolo gratuito. I posteggi, riconoscibili dalle strisce bianche che li delimitano, sono disponibili in diverse aree della città limitrofe alle nuove zone a pagamento. Torna utile la mappa messa a disposizione da Open Data Sicilia sulla piattaforma uMap, dove sono indicate in verde le zone gratuite e in altri colori le zone a pagamento.