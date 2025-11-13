Stromboli, avviata una raccolta firme per chiedere la separazione da Lipari

STROMBOLI (MESSINA) – Al via a Stromboli la raccolta delle firme per richiedere formalmente alla Regione siciliana la separazione dal Comune di Lipari e, quindi, l’autonomia amministrativa.
L’appuntamento è fissato per sabato, nella sede della Pro Loco Amo Stromboli, dove sarà possibile autenticare la firma per la sottoscrizione dell richiesta.
Il Comitato promotore per l’autonomia, guidato dall’ingegnere nucleare milanese Giuseppe Aurelio Fulco, a Stromboli dal 1980, ha già superato le 200 adesioni.