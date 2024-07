Stromboli, Musumeci in visita: ha presieduto un vertice VIDEO

"Si dovrà essere pronti e intervenire ad ogni sviluppo del fenomeno eruttivo"

STROMBOLI (MESSINA) – A Stromboli è arrivato questa mattina, martedì 9 luglio, il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.

Con il ministro erano presenti il capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, Fabrizio Curcio.

Musumeci ha presieduto un vertice presso il Coa, con la partecipazione, tra gli altri, del prefetto di Messina, del sindaco e dei rappresentanti delle forze dell’ordine.

Il ministro, inoltre, nella giornata di ieri ha firmato il decreto per disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile.

“Lo stato di mobilitazione nazionale è prevista per consentire al dipartimento di supportare l’azione della Regione Sicilia e del comune in una fase di emergenza – ha dichiarato il ministro Musumeci -. Metterà a disposizione le risorse umane e strumentali in una fase delicata, questo perché da sole le autorità locali non potrebbero affrontare il contesto“.

“Si dovrà essere pronti e intervenire ad ogni sviluppo del fenomeno eruttivo. Ho sorvolato il vulcano e nota che l’attività ancora persiste. Abbiamo l’obbligo di stare sempre in guardia”.