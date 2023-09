Strutture accreditate dalla Regione, l’assessore Volo riceve i sindacati

I lavoratori hanno incrociato le braccia

PALERMO – “Oggi i lavoratori delle strutture in cui si applica il Ccnl Aiop Rsa hanno incrociato le braccia, aderendo allo sciopero proclamato da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl allo scopo di manifestare il contro la pratica scorretta di dumping contrattuale dagli stessi subita. Lo sciopero è servito a chiedere il rinnovo contrattuale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle strutture accreditate dalle Regioni, che svolgono servizi essenziali nella presa in cura dei più fragili e che non ricevono da oltre un decennio una vera e propria valorizzazione della propria posizione lavorativa”. Lo sottolineano la Fp Cgil, la Cisl Fp Sicilia e la Uil Fpl Sicilia, a margine del sit in di oggi in Piazza Ziino e durante il quale i sindacalisti sono stati ricevuti dall’assessore alla Salute Giovanna Volo.

Le funzioni pubbliche dei sindacati confederali, in Sicilia come in tutta Italia, hanno presentano ai governi regionali, e in Sicilia all’assessorato alla Salute, un documento sulla vertenza. “Le condizioni di tutela dei lavoratori degli operatori Rsa a cui è applicato il contratto di lavoro Aiop non sono accettabili”, affermano i sindacalisti che proseguono: “È necessario monitorare l’applicazione dei contratti ai lavoratori che operano nelle strutture accreditate affinché possa essere garantito un contrasto reale al dumping salariale e contrattuale esercitato finora nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori della categoria. A fronte di un’uguaglianza di lavoro tra strutture pubbliche e strutture private, che peraltro ricevono risorse pubbliche, riteniamo che vadano garantite stesse condizioni di lavoro e stessi salari”.