Studente Erasmus accoltellato a Siracusa, è in ospedale

SIRACUSA – Uno studente è stato accoltellato a Siracusa. Secondo la ricostruzione della polizia il giovane, in città per il progetto Erasmus, sarebbe stato aggredito con un coltello sabato sera per strada nei pressi di un pub in Ortigia. Ferito, si è rifugiato nel locale e ha chiesto l’intervento della polizia.

Trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I non è il pericolo di vita. Gli agenti stanno cercando di ricostruire cosa sia accaduto e individuare gli autori dell’aggressione.

Oggi in Sicilia un’altra aggressione con un coltello è stata registrata a Leonforte, in provincia di Enna.