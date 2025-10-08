“Hai un po’ di latte?”, studentessa di 19enne violentata dal vicino

L'uomo ha approfittato dell'assenza del fidanzato della ragazza.

Si è presentato alla porta con un pretesto banale, chiedendo “un po’ di latte”. La giovane, che lo conosceva di vista, non ha esitato ad aprire. Non poteva immaginare che dietro quella richiesta si celasse un’aggressione brutale. Una volta varcata la soglia, il 29enne l’ha spinta nel soggiorno e l’ha violentata.

La vittima è una studentessa universitaria di 19 anni che vive a Pavia, in un appartamento di un condominio nei pressi dell’ateneo. L’uomo, suo vicino di casa, è stato arrestato poche ore dopo dalla polizia e ora si trova nel carcere di Torre del Gallo.

L’accusa di violenza sessuale aggravata dalle condizioni fisiche della vittima. La giovane, reduce da un intervento al ginocchio, si trovava in convalescenza e presentava ancora evidenti difficoltà nei movimenti.

Studentessa violentata dal vicino, l’uomo è stato bloccato

Il fatto è avvenuto nella mattinata di lunedì 6 ottobre. La studentessa violentata dal vicino era rimasta da sola dopo che il fidanzato si era allontanato. Quando ha sentito bussare, ha riconosciuto quel volto familiare incontrato più volte sulle scale.

Nessun sospetto, solo un gesto di fiducia. Poi, l’incubo: l’uomo ha mostrato subito le sue reali intenzioni e ha aggredito la ragazza nel soggiorno dell’appartamento. Le urla disperate della 19enne hanno attirato l’attenzione di una vicina, che ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia e i soccorritori del 118. Il 29enne è stato bloccato e condotto in questura mentre la giovane, sotto choc, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo. Dopo le cure per le ferite riportate, è stata dimessa in serata.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA