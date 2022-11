Stupro a Trapani, donna straniera ricoverata in ospedale

La violenza è stata compiuta su un tratto delle Mura di Tramontana

1' DI LETTURA

Indagini in corso a Trapani , da parte della Squadra Mobile, per un grave episodio di violenza sessuale commesso la notte scorsa. Vittima una donna straniera adesso ricoverata in ospedale. La violenza è stata compiuta su un tratto delle Mura di Tramontana, nei pressi di Porta Botteghelle in centro storico.

L’allarme

A dare l’allarme oggi nella tarda mattinata sono stati alcuni residenti. La loro attenzione è stata attirata dalla presenza di vistose macchie di sangue sulla pavimentazione. Polizia scientifica e Squadra Mobile hanno eseguito il sopralluogo e compiuto i rilievi, stanno visionando le immagini di videosorveglianza. Le indagini si stanno concentrando su un uomo che, secondo alcuni testimoni, era stato visto nei giorni scorsi insieme alla donna. Frattanto dall’ospedale è arrivata notizia del ricovero della vittima.

L’interrogatorio

In questo momento sono in corso alcuni interrogatori. La donna è una senza fissa dimora, ucraina ed ha 44 anni. A soccorrerla ieri notte sono stati operatori del 118 mentre si trovava seduta sanguinante in una panchina in piazza Generale Scio. In questo momento la donna è sottoposta ad un intervento chirurgico.

Sindaco di Trapani: “Sdegno per stupro in città”

“Trapani si ribella e ripudia, esprimendo sdegno e condanna, per l’efferata azione perpetrata ai danni di una donna innocente. Auspichiamo che le Forze dell’Ordine, che stanno indagando, accertino nel più breve tempo possibile quanto avvenuto, consegnando alla giustizia il colpevole”. Lo dice il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida commentando lo stupro denunciato da una donna a Trapani.