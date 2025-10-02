Stupro di gruppo, confermata condanna per uno degli imputati

È l'unico che ha presentato ricorso

PALERMO – Confermata dai giudici della terza sezione della Corte d’appello di Palermo la condanna a 4 anni inflitta in primo grado a Samuele La Grassa, l’unico dei ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una 19enne, abusata due anni fa a Palermo, ad aver presentato ricorso. La violenza avvenne in un cantiere abbandonato del Foro Italico a luglio del 2023.

Per tutti gli altri imputati il verdetto emesso dalla seconda sezione del tribunale, presieduta da Roberto Murgi,a è ormai definitivo. La Grassa è difeso dagli avvocati Claudio Congedo e Simona Ciancitta. La sua posizione era diversa dalle altre in quanto era stato accertato che non avrebbe partecipato direttamente all’abuso: era presente nel cantiere, ma non avrebbe violentato la vittima. Del gruppo faceva parte anche un minorenne: anche per lui la condanna è passata in giudicato.