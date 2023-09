Stupro di Palermo, il Papa: “Andare nelle periferie, come a Buenos Aires”

L'intervento del Santo Padre durante la conferenza stampa sul volo di ritorno dalla Mongolia

CITTÀ DEL VATICANO – “Ci sono delle periferie che sono tragiche: bisogna andare lì e lavorare lì”. È questo il monito di Papa Francesco in riferimento ai recenti casi di violenza sessuale verificatisi a Palermo e in provincia di Napoli.

“Ci sono delle periferie che sono tragiche”

Il Papa, durante la conferenza stampa sul volo di ritorno dalla Mongolia, è tornato sul tema e ha detto: “Si deve andare avanti, andare lì e lavorare lì, come a Buenos Aires si faceva con i sacerdoti che lavoravano da quelle parti: è un’équipe di sacerdoti con un vescovo ausiliare alla testa e si lavora lì. Dobbiamo essere aperti a questo, i governi devono essere aperti, tutti i governi del mondo. Ma ci sono delle periferie che sono tragiche”.

“Nelle periferie la realtà umana è più evidente”

“Torno su una periferia scandalosa che si cerca di coprire: quella dei Rohingya: i Rohingya soffrono, non sono cristiani, sono musulmani, ma soffrono perché sono stati trasformati in periferia, sono stati cacciati via – continua il Santo Padre – . Dobbiamo vedere i diversi tipi di periferie; e anche imparare che nelle periferie la realtà umana è più evidente e meno sofisticata”.

“Il mondo delle periferie non è facile”

Il Papa sottolinea l’importante lavoro che c’è da fare nelle zone più disagiate delle città: “Dobbiamo interloquire con le periferie e i governi devono fare la giustizia sociale vera, la vera giustizia sociale, con le diverse periferie sociali e anche con le periferie ideologiche. Andare a interloquire, lì, perché tante volte è qualche periferia ideologica quella che provoca le periferie sociali. Il mondo delle periferie non è facile”.