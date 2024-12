Lo stupro della Villa Bellini, tribunale dei minori: chiuso il primo processo

Il prossimo passo sarà la requisitoria dei pubblici ministeri

CATANIA – Non è servito sentire nuovamente le vittime, che peraltro non sono neanche parte civile, perché il rito non lo prevede. E si è già chiusa, dinanzi al Tribunale per i minorenni, l’istruttoria del processo a carico di uno dei due minorenni coinvolti nello stupro di gruppo ai danni di una 13enne nei bagni della Villa Bellini di Catania.

Dopo aver sentito i testimoni – perlopiù gli investigatori che hanno svolto le indagini e i consulenti tecnici – il presidente del collegio penale minorile Rosalia Montineri ha disposto che venerdì si svolgeranno la requisitoria del pm e l’intervento del legale dell’imputato, l’avvocato Gian Marco Gulizia. Poi si andrà a sentenza.

L’accusa

L’accusa è sostenuta dal sostituto Orazio Longo e dal procuratore Carla Santocono. I minorenni coinvolti in quel pomeriggio d’ordinaria follia sono due. L’altro, difeso dall’avvocato Michelangelo Mauceri, ha scelto il giudizio abbreviato e sarà processato a febbraio.

Per quanto riguarda i maggiorenni, in quattro sono imputati con giudizio ordinario. Un adulto, l’unico ad aver materialmente abusato della ragazzina, ha chiesto l’abbreviato. In questo processo, l’accusa è sostenuta dal pm Anna Tranchillo e dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita.

Stupro di Villa Bellini: le vittime

La ragazza, tramite familiari, è assistita dall’avvocato Cecilia Puglisi, il fidanzatino, invece, dall’avvocato Eleonora Baratta (inizialmente nominata dalla famiglia del minore, ora dallo stesso ragazzo essendo diventato maggiorenne). Anche il processo a carico degli adulti si celebra a porte chiuse.

Il collegio di difesa è composto anche dagli avvocati Alfonso Abate, Salvatore Gangi, Salvatore Cipriani, Emiliano Cinquerrui e Marisa Ventura.