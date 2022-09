Sudtirol, Bisoli: “Contro il Palermo non saremo al 100%”

Le dichiarazioni dell'allenatore dei tirolesi in attesa della sfida di sabato 1 ottobre contro il Palermo al "Barbera"

1' DI LETTURA

PALERMO – Parola a Pierpaolo Bisoli. L’allenatore del Sudtirol è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sfida di sabato 1 ottobre in casa del Palermo, match valido per la settima giornata di Serie B. Dopo un inizio difficile la compagine di Bolzano, proprio con l’arrivo di Bisoli in panchina, ha rialzato la testa ottenendo due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare.

Un Sudtirol che, come affermato dallo stesso tecnico, al termine della sosta per le nazionali si ripresenta con tanti infortunati e una condizione generale non ottimale: “Belardinelli ha avuto qualche problema dopo la partita contro Il Como quindi non ha fatto nessun allenamento con la squadra. Nicolussi, invece, venerdì ha avuto un’infiammazione tendinea. Gli altri hanno fatto invece molto bene”.

“Il lavoro che abbiamo fatto – continua Bisoli – ha bisogno di tempo per vedersi. Contro il Palermo non saremo al 100%. Durante questa settimana il gruppo ha fatto ottimi allenamenti, riuscendo a far crescere l’intensità ed i minuti a disposizione. Penso che al momento ci siano circa 80 minuti a disposizione. Il fatto che ci a Palermo sugli spalti ci potrebbero essere 20.000 spettatori non dovrà incidere sui miei ragazzi”.