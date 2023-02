Sudtirol-Palermo, Corini: “Bravi a stare in partita, potevamo anche vincerla”

Le dichiarazioni dell'allenatore rosanero al termine della sfida contro la compagine di Bisoli

PALERMO – Secondo pareggio consecutivo per il Palermo che, dopo aver fermato la capolista Frosinone, si divide la posta in palio anche allo stadio “Druso” di Bolzano contro il Sudtirol quarta forza del torneo cadetto. L’allenatore dei rosa Eugenio Corini è intervenuto in mixed zone al termine del match per commentare il risultato ottenuto contro gli uomini di Bisoli:

“Il gol ha sicuramente portato l’inerzia dalla loro parte, ha messo la partita sui binari che preferiscono. Sappiamo che difendono molto bassi, era difficile prendere velocità. Nel primo tempo ci abbiamo provato e loro si sono resi pericolosi con qualche contrattacco. Siamo stati in partita anche in un momento nel quale le cose non andavano come volevamo, nel secondo tempo abbiamo approcciato bene il match facendo il gol del pareggio e abbiamo provato a vincerla fino alla fine, peccato non esserci riusciti”.

“Oltre al gol loro del vantaggio – continua Corini – ti saltano due cambi che vanno ad inficiare quelli del secondo tempo e in quel momento sinceramente la partita si era messa male. E’ stato importante rimanere in gara e tenere le distanze ad un solo gol, poi abbiamo provato a cambiare qualcosa e i ragazzi hanno avuto un bellissimo impatto. Nel finale l’inerzia era dalla nostra parte, la percezione era che potesse arrivare il gol. Ci abbiamo provato, fa parte del nostro percorso di crescita ed è importante avere il dominio della gara in casa di una squadra che sta facendo così bene”.

ALTERNATIVE, SQUALIFICA E TERNANA

Dopo un primo tempo difficile il Palermo, grazie ai giocatori subentrati dalla panchina, ha riequilibrato il risultato a conferma dell’importanza di chi entra a partita in corso: “Di concerto con la società abbiamo allargato il campo dei titolari e alzato la qualità complessiva della rosa. Siamo venuti qui a Bolzano senza giocatori importanti come Bettella, Valente e Verre, la squadra ha approcciato la partita con qualche difficoltà ma ha tenuto botta e i cambi hanno aiutato a risalirla e creare le premesse anche per vincerla”.

Corini che, per la prossima sfida interna contro la Ternana, non siederà in panchina a causa del giallo rimediato contro il Sudtirol che, in quanto diffidato, fa scattare la squalifica: “Anche da giocatore saltavo 1-2 giornate l’anno (ride, ndr). E’ un grande rammarico ma sono sicuro che mister Lanna e i miei collaboratori faranno un grande lavoro. Domani faremo recupero completo e dopo la rifinitura ci faremo trovare pronti contro un avversario che viene da due sconfitte e vorrà fare una grande partita in casa nostra. Noi ci prepareremo al meglio per provare a vincerla”.