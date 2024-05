Sudtirol-Palermo, Diakité: “Per giocare in rosanero devi avere i co***oni”

L'autore del gol: "Sono felice per la prima rete con questa maglia"

Salim Diakité ha deciso la gara contro il Sudtirol nell’ultima giornata di regular season. A fine gara, in mixed zone, il difensore del Palermo ha commentato l’incontro: “Sono contento perché mi sono sbloccato con il Palermo, il primo gol in maglia rosanero. Sono felice, solo quello. Noi ci aspettavamo questa partita”.

“I tifosi, quando i risultati non ci sono, ci hanno fatto capire che per essere palermitano e per giocare nel Palermo devi avere i co***oni. È la verità, è una piazza calda e lo sappiamo. Cerchiamo sempre di dare tutto in campo, a volte riesce e a volte le cose non vanno come vogliamo. Il calcio, come la vita, sono così, ma è importante non mollare e avere sempre la testa alta”, ha concluso il francese.