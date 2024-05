Sudtirol-Palermo, Mignani: “Adesso inizia un altro campionato”

Il tecnico: "Dobbiamo buttarci alle spalle quello che è successo"

“Questo è il Palermo dei ragazzi, che oggi sono stati bravi perché le partite contro squadre che non hanno più niente da dire sono le più difficili per l’importanza che aveva per noi. Il merito va riconosciuto ai ragazzi che hanno lavorato bene e sono arrivati preparati, meritando di vincere”. Così Michele Mignani, tecnico del Palermo, commenta in mixed zone la vittoria per 1-0 contro il Sudtirol all’ultima giornata della regular season di Serie B.

“Queste sono state le scelte di oggi per cercare di essere un po’ più propositivi – ha aggiunto Mignani -. Devo dire che i ragazzi l’hanno interpretata nella maniera giusta e sono stati bravi. Non è mai facile preparare le partite quando mancano un paio di persone, ma credo che finalmente è un po’ girata. Adesso ci godiamo questa vittoria“.

“Speriamo ci possa riappacificare con i tifosi e ci dia entusiasmo per andarci a giocare la partita contro la Sampdoria (primo turno dei playoff, ndr). Sappiamo che gli spareggi promozione sono un campionato diverso, dobbiamo buttarci diciamo alle spalle tutto quello che è successo. Adesso inizia un altro torneo e dobbiamo arrivarci con tanta voglia di giocarci la prima partita e di superare il primo turno, vivendo questa settimana nella maniera giusta”, ha concluso l’allenatore dei rosanero.