Sudtirol-Palermo, Mignani fa i conti con le assenze: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Il Palermo gioca a Bolzano contro il Sudtirol l’ultimo turno della regular season del campionato di Serie B. Allo stadio “Druso” i rosanero devono tornare alla vittoria, che manca ormai in trasferta dal 10 marzo dopo l’uno a zero nella gara contro il Lecco (in casa il Palermo non vince dal 17 febbraio). Successo che sarà necessario anche ai fini della posizione in classifica in vista dei successivi playoff.

Il Sudtirol, dal canto suo, non ha più nulla da chiedere a questa stagione. I biancorossi si trovano al nono posto in classifica, aritmeticamente salvi e ormai impossibilitati a raggiungere i playoff. L’unico obiettivo della squadra di Valente sarà chiudere al meglio questa Serie B davanti al pubblico di casa. A fine match, infatti, è prevista una festa con i tifosi biancorossi che riempiranno gli spalti dell’impianto sportivo sudtirolese.

I rosanero, invece, pur essendo qualificati ormai aritmeticamente agli spareggi promozione, devono mettere nel mirino il mantenimento del sesto posto in classifica. Per farlo sarà necessaria una vittoria, “senza guardare i risultati delle due inseguitrici” ha ammesso Mignani in conferenza stampa, ovvero Sampdoria (52) e Brescia (51).

Il tecnico dei siciliani Michele Mignani, da quando allena i rosanero, non ha mai portato a casa i tre punti (4 pareggi e due sconfitte). Il miglior piazzamento a disposizione, il sesto posto appunto, potrà permettere ai rosa di giocare in casa il primo turno eliminatorio dei playoff (venerdì 17 maggio alle 20.30 se dovesse arrivare sesto). Nel match d’andata dello scorso primo ottobre il Palermo si impose con il risultato finale di 2-1 allo stadio “Renzo Barbera”.

Sudtirol-Palermo, le probabili formazioni

Federico Valente schiera i suoi con un 3-4-2-1. Ad Arrigoni e all’ex Palermo Kurtic le chiavi del centrocampo, con Molina e Davi larghi sugli esterni. Mallamo e Casiraghi, invece, saranno di supporto a Odogwu, l’unico centravanti del Sudtirol. Partiranno dalla panchina gli altri due ex rosa del match, cioè Broh e Rauti.

Mister Mignani, nel suo 3-5-2, deve fare i conti con assenze e diffidati. Tra i pali dovrebbe essere confermato Desplanches, mentre in difesa ci saranno Diakité, Lucioni e Nedelcearu. In cabina di regia probabilmente andrà Henderson, con Ranocchia e Segre ai lati; sulle corsie laterali Buttaro e Lund. Confermata la coppia d’attacco Brunori-Soleri.

SUDTIROL (3-4-2-1): Poluzzi; Giorgini, Cagnano, Masiello; Molina, Arrigoni, Kurtic, Davi; Mallamo, Casiraghi; Odogwu.

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Diakité, Lucioni, Nedelcearu; Buttaro, Ranocchia, Henderson, Segre, Lund; Brunori, Soleri.