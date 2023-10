Aurelio completa la rimonta: il Palermo torna alla vittoria al Barbera

Sudtirol sconfitto 2-1 dai rosanero

PALERMO – Il gol di Giuseppe Aurelio al minuto 89 regala la vittoria al Palermo ai danni del Sudtirol. Il numero 31, subentrato a Lund, viene servito in maniera perfetta da Henderson per il colpo di testa decisivo. La gara, però, viene aperta dagli ospiti con un gran gol da fuori area di Cervio. Il club di Bolzano è una squadra difficile da affrontare, sta molto chiusa in campo e gioca tanto con le ripartenze. Il primo tempo, infatti, gol a parte, si esaurisce con poche occasioni da gol.

Il Palermo, però, è meno frenetico, più maturo e ci crede da subito: a inizio ripresa Mancuso è lucido nel servire Ceccaroni per il gol che riapre la partita. Da quel momento in poi è un assalto dei padroni di casa alla porta difesa da Poluzzi. Quasi allo scadere dei novanta minuti regolamentari, dunque, l’inserimento di Aurelio e il suo colpo di testa completano una rimonta complicata ma portata a termine dalla compagine di Eugenio Corini.

PALERMO: Pigliacelli, Lund (dal 58′ Aurelio), Lucioni, Stulac (dal 58′ Gomes), Mancuso (dal 74′ Soleri), Segre (dal 46′ Henderson), Brunori (C.), Di Francesco, Vasic (dal 58′ Coulibaly), Ceccaroni, Mateju. A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Gomes, Marconi, Nedelcearu, Soleri, Aurelio, Henderson, Coulibaly. Allenatore: Corini.

SUDTIROL: Poluzzi, Cagnano, Lunetta (dal 72′ Rover), Ciervo (dall’86’ Rauti), Cuomo, Broh (dal 72′ Lonardi), Casiraghi (dall’86’ Ghiringhelli), Tait (C.), Giorgini, Masiello, Odogwu (dal 64′ Pecorino). A disposizione: Drago, Vinetot, Ghiringhelli, Siega, Pecorino, Rover, Rauti, Cisco, Shiba, Kofler, Peeters, Lonardi. Allenatore: Bisoli.

ARBITRO: Marcenaro (Genova). Quarto Ufficiale: Perri (Roma 1). Assistenti: De Meo (Foggia) – Politi (Lecce). VAR: Di Martino (Teramo). AVAR: Doveri (Roma 1).

MARCATORI: 38′ Ciervo (S), 48′ Ceccaroni (P), 89′ Aurelio (P).

NOTE: Ammoniti: Segre (P), Stulac (P), Cuomo (S), Poluzzi (S), Coulibaly (P), Corini non dal campo (P), Cagnano (S), Gomes (P).

90′ + 7′ – Dopo i minuti di recupero molto accesi, l’arbitro fischia tre volte! Palermo-Sudtirol termina 2-1

90′ + 6′ – Gomes viene spinto da un avversario e scoppia una rissa sedata dai compagni

90′ – Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso, sono sei i minuti di recupero

89′ – PALERMO IN VANTAGGIO! Rimonta completata dai rosanero con il gol di testa di Aurelio su cross di Henderson

86′ – Doppio cambio per il Sudtirol, Rauti e Ghiringhelli prendono il posto di Ciervo e Casiraghi

83′ – Di Francesco si accentra e prova la conclusione angolata con il destro, Poluzzi si allunga e para il tiro

74′ – Corini manda in campo Soleri per Mancuso

72′ – Altri cambi per mister Bisoli, dentro Rover e Lonardi ed escono Lunetta e l’ex rosa Broh

68′ – Occasione per Mancuso che riceve la sfera all’altezza del dischetto dell’area avversaria e prova la conclusione al volo, palla alta

64′ – Primo cambio in casa Sudtirol, Pecorino prende il posto di Odogwu

61′ – Giallo per Coulibaly

58′ – Triplo cambio per il Palermo: fuori Vasic, Stulac e Lund e dentro Coulibaly, Gomes e Aurelio

48′ – IL PALERMO TROVA IL PARI! Sugli sviluppi di un calcio piazzato la sfera arriva a Mancuso che dalla sinistra serve Ceccaroni in mezzo all’area che deve solo appoggiare in rete!

Ore 17.19 – Prima dell’inizio della ripresa il Palermo manda in campo Henderson al posto di Segre. A seguire ricomincia la sfida, batte il Palermo

45′ + 3′ – Segre controlla la sfera e prova la conclusione da fuori area, Poluzzi è ancora reattivo e allontana il pallone. A seguire l’arbitro fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi. Una partita chiusa che il Sudtirol ha sbloccato con un gran gol di Ciervo

45′ – Assegnati tre minuti di recupero

43′ – Occasione a pochi metri dalla porta per Brunori che colpisce tutto solo di testa su cross di Segre in acrobazia. Poluzzi però apre la mano e chiude la porta del Sudtirol. A fine azione ammonito l’estremo difensore della squadra ospite

40′ – Cartellino giallo per Cuomo, fallo su Brunori

38′ – GOL DEL SUDTIROL! Ciervo tira da fuori area e trova l’angolo perfetto battendo Pigliacelli

33′ – Ammonito anche Stulac

32′ – Partita chiusa e con poche occasioni da rete fino a questo momento

21′ – Giallo per Segre

18′ – Cross di Di Francesco dalla destra e colpo di testa di Segre, palla fuori

15′ – Palla a tagliare tutta l’area dei rosanero di Odogwu, Sudtirol pericoloso in avanti

8′ – Palermo pericoloso a più riprese in avanti, per ultimo ci prova Mancuso servito con un lancio lungo in verticale da Stualc. Il numero 7 però non riesce a colpire al volo la sfera

Ore 16.16 – L’arbitro fischia, comincia il match del “Barbera”

Ore 16.14 – Formazioni in campo, soliti saluti di rito e primo pallone affidato agli ospiti

Ore 16.00 – Si rientra negli spogliatoi, i tifosi rosanero caricano la squadra

Ore 15.40 – Squadre in campo per il riscaldamento prepartita