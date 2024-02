I numeri fortunati

ROMA – Ufficializzata la combinazione vincente del concorso Superenalotto numero 22. Questi i numeri fortunati: 6, 22, 29, 42, 48, 66. Numero Jolly: 56. Numero Superstar: 81.

Nessun 6, né 5+1 sono stati realizzati in questo concorso. AI quattro giocatori che hanno totalizzato 5 punti vanno 31.707,81 euro. Per i 460 4 289,11 euro. Ai 17.628 3 22,27 euro. Per i 258.320 giocatori che hanno totalizzato 2 punti 5 euro.