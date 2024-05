Superenalotto, concorso n. 74: centrato il ‘sei’ milionario

I numeri fortunati

ROMA- Concorso Superenalotto/Superstar n.74 di oggi (venerdì 10 maggio 2024): combinazione vincente: 6, 20, 40, 55, 71, 80. Numero Jolly: 12. Numero Superstar: 75.

Le quote del Concorso Superenalotto/Superstar n.74: SUPERENALOTTO Punti 6: 1 totalizzano Euro:101.511.953,21 Punti 5+: 0 totalizzano Euro:0,00 Punti 5: 7 totalizzano Euro: 18.817,93 Punti 4: 428 totalizzano Euro: 313,84 Punti 3: 17.150 totalizzano Euro: 23,55 Punti 2: 263.593 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR Punti 6SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5+SB: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 5SS: 0 totalizzano Euro: 0,00 Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 31.384,00 Punti 3SS: 56 totalizzano Euro: 2.355,00 Punti 2SS: 1.043 totalizzano Euro: 100,00 Punti 1SS: 6.554 totalizzano Euro: 10,00 Punti 0SS: 14.622 totalizzano Euro: 5,00.

Centrato il sei

Una vincita con un 6 da 101.511.953,21 euro al Superenalotto è stata registrata questa sera a Napoli. La giocata vincente è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in via Toledo, ex Via Roma, 410. È la prima vincita con punti sei del 2024.