Svezia e Finlandia nella Nato, Mosca minaccia di reagire

Il commento del vicepresidente del consiglio di sicurezza russo

Altolà di Mosca all’ipotesi che Svezia e Finlandia possano entrare nel futuro nella Nato. “Ci si può dimenticare dei Baltici non nucleari se si uniscono alla Nato”, scrive Medvedev, vicepresidente del consiglio di sicurezza russo. E dice che sarà necessario rafforzare seriamente truppe di terra e sistema di difesa aerea e schierare consistenti forze navali nel golfo di Finlandia. “In questo caso, non si può più parlare dello status non nucleare dei Baltici, l’equilibrio deve essere ripristinato”