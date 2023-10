Tabbiani parla da leader: “La vittoria? È tutto merito dei ragazzi”

Le parole del tecnico etneo

CATANIA – Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Mister Tabbiani in salastampa rimane composto al termine di una delle settimane più lunghe della gestione Pelligra. Giornate certamente non facili con tanto di confronto con la tifoseria: il tecnico genovese ritrova i tre punti che non sono l’unica cosa importante di questa domenica.



“Il martedì è stata una giornata un pò dura – esordisce il tecnico rossoazzurro -. I ragazzi mi hanno fatto capire che avrebbero fatto la partita che dovevano fare: al di là di qualunque modulo abbiamo affrontato una partita complicata. Complicato come l’avversario.

Nel secondo tempo, abbiamo fatto una pressione che ci ha portato al gol e alla vittoria. Il merito è tutto dei ragazzi: solo dei ragazzi.

Oggi, rispetto alla partita col Latina, non abbiamo avuto fretta. E lo hanno capito anche i tifosi che sul giropalla non hanno fischiato e ci hanno accompagnato a questa vittoria.

Ma, adesso, dobbiamo restare svegli perchè mercoledì torniamo in campo e dobbiamo dare valore a questa vittoria”.

Vittoria della svolta?

“Io spero e penso che questa sia stata una vittoria che possa significare molto di più di quello che sembra. Ma questa, lo ripeto, è una vittoria dei ragazzi: il merito è tutto loro.

Non mi è mai andato di prendere alibi o scusanti ma adesso il gruppo sta tornando pian piano al completo e così aumentano anche le possibilità di scelta prima della partita”.

“Trovati gli spazi”

“Nel primo tempo siamo stati un pò lenti, nel secondo siamo riusciti a migliorare alcune cose e abbiamo trovato gli spazi giusti. Ma vi assicuro che abbiamo fatto correre molto i nostri avversari facendoli arrivare tardi nelle palle: e più arrivavano tardi e più si creavano spazi.

Oggi sbagliando meno abbiamo acquisito fiducia.

È chiaro che i ragazzi hanno accumulato tensione perché sapevano che dovevano vincere a tutti i costi”.