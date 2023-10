Tabbiani si gode i suoi ragazzi: “Questo è un gruppo d’esperienza”

Per i giallorossi ha parlato il vice-capitano

CATANIA – Obiettivo centrato in casa rossoazzurra. La qualificazione è arrivata producendo gioco e portando a casa il risultato. 2-1 al Messina in quello che avrebbe potuto essere anche un risultato più rotondo.

“Siamo contenti. Stiamo attaccando molto meglio la profondità ed ho la fortuna di avere giocatori che mi dicono anche quello che va e che non va in campo. Dobbiamo continuare su questa strada: queste due partite aumentano la nostra autostima”.

Il gol subito

“Peccato per gli ultimissimi minuti: avremmo potuto evitare di prendere gol, del resto quando si abbassa l’asticella dell’attenzione poi si rischia di predicare una bella partita come quella che abbiamo condotto questa sera”.

“Bene, però…”

“Nel primo tempo abbiamo fatto bene ma, forse, avremmo potuto tenere un ritmo un pò più alto. Vorrò rivedere la partita perchè ho l’impressione che lì davanti avremmo potuto fare qualcosa in più. Abbiamo fatto una buona gara difensiva e peccato, davvero, per quegli ultimi dieci minuti nel quali abbiamo preso gol”.

“Gruppo d’esperienza”

“Sono contento di quello che fanno i ragazzi. Sono contento di come lavorano in settimana. Sono contento di come giocano le partite.

Io credo che più si andrà avanti e più si migliorerà: ogni partita ci darà più indicazioni per migliorare. Ho la fortuna di avere una squadra alla quale non è necessario ripetere le cose più volte. Sono tutti giocatori che hanno esperienza e qualità: e, automaticamente, mi aiutano nella gestione”.

Messina: parla il vice-capitano

Per i giallorossi, in salastampa si è presentato il vice-capitano Domenico Franco: “La bravura del Catania è stata quella di farci abbassare il baricentro. Con tanti ragazzi in campo, questa sconfitta ci aiuterà, adesso testa al campionato”.