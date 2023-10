Tabbiani si prende il punto: “Ma sarebbe servita più pazienza”

Il pari del Catania contro il Latina

CATANIA – Non era certamente la partita che mister Tabbiani aveva immaginato. E, probabilmente, nemmeno il risultato migliore sul quale confidava alla vigilia.

In salastampa, tuttavia, il tecnico rossoazzurro prova guardare il bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo trovato una squadra bassa che ci ha chiuso le linee di passaggio. Da parte nostra, sbagliato tanti passaggi per la voglia e la fretta di andare davanti: e, invece, avremmo dovuto avere più pazienza. Oggi fisicamente non eravamo brillantissimi ma i ragazzi hanno faticato molto per trovare il pareggio. Alla fine ci siamo disuniti e poteva diventare pericoloso”.

“Il gioco orizzontale”

“Hanno cercato di non farci giocare. Il Latina è forse la prima vera squadra che in questo campionato è venuta per chiudersi e ripartire. Ma noi dovevamo avere più pazienza: se giochi solo centralmente finisce che non trovi spazio. Sono partite nelle quali si devono cercare e trovare le soluzioni migliori anche giocando in orizzontale perchè cercare sempre le vie centrali non aiuta. L’idea di andare in avanti e tentare di bucare non è sempre quella migliore”.

La spinta del pubblico

“Contro squadre come quelle che abbiamo affrontato oggi, il primo tempo rischia di essere determinante: ed è un pò quello che è accaduto oggi. Dopo il nostro pari con la spinta del pubblico pareva che potessimo riuscire a segnare un altro gol. Ci prendiamo il punto, perché contro una squadra contro il Latina che sta facendo bene, nulla in questo campionato può essere dato per scontato”.

Il prossimo avversario

“La partita contro la Juve Stabia? Sarà una bella partita: loro hanno preso appena un gol e sono allenati da un allenatore col quale ci siamo affrontati più volte. Ed andremo lì con lo stesso atteggiamento con il quale siamo andati a Caserta”.