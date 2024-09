Tajani “Combattimenti in corso, gli italiani lascino il Libano”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi invitiamo tutti i cittadini italiani a lasciare il Libano usando i voli commerciali, ci sono voli da Beirut per Milano e per Roma: è bene abbandonare il Paese, la situazione è veramente complicata, ci sono combattimenti in corso e quindi per la massima garanzia è bene che gli italiani se ne vadano. Ci sono parti del Paese in sicurezza, bisogna valutare le singole realtà: coloro che sono al Sud e a Beirut sono a rischio, è bene che vadano via. Da qualche settimana abbiamo rinforzato la presenza dei carabinieri paracadutisti del Tuscania per garantire la nostra ambasciata”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento telefonico con Tg2 Post.

“Le notizie che arrivano dalla nostra Ambasciata a Tel Aviv ci dicono che i tentativi di penetrazione che sono stati fatti servano a testare la resistenza di Hezbollah e a bloccare alcune iniziative che potrebbero essere fatte dai gruppi terroristi legati all’Iran. C’è una fase di attesa – ha aggiunto Tajani -.

Noi continuiamo a seguire tutta la popolazione civile, stiamo seguendo minuto per minuto anche la situazione al confine dove ci sono i nostri militari, che sono in sicurezza”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).