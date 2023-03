Tajani, “Suggerirei prudenza sul rialzo dei tassi, crescita a rischio”

Per il vicepremier è "a rischio la crescita"

“Non si combatte un’inflazione esogena continuando ad alzare i tassi di interesse, perché poi a pagare un prezzo è la crescita. In Italia e in Europa si abbatte l’inflazione mettendo il tetto al prezzo del gas, non mettendo il tetto al costo del denaro”. Così Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri intervenendo alla due giorni di Feuromed in corso Napoli.

“Nella sua indipendenza – ha aggiunto Tajani – consiglierei maggiore prudenza alla Bce, come hanno fatto molti rappresentanti di quella libera istituzione perché questo influisce anche sull’azione del Mediterraneo, dove le imprese devono essere messe in condizione di poter competere”.

Intanto, Ubs è in trattative per acquisire tutto o parte dell’istituto di credito svizzero, secondo il Financial Times. Moody’s taglia il rating dell’americana First Republic a B2.

Si mostra fiducioso però Biden: la pressione sulle banche Usa si è allentata, secondo il presidente americano.