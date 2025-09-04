 Tamajo: “Da Mondello un segnale di forza per le imprese siciliane"
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Tamajo: “Da Mondello un segnale di forza per le imprese siciliane”

Inaugurata la sesta edizione di “Ciavuri e Sapuri Fest”
l'evento
di
1 min di lettura

PALERMO – È stata inaugurata oggi sul lungomare di Mondello la sesta edizione di “Ciavuri e Sapuri Fest”, organizzata dalla CNA di Palermo, che fino al 7 settembre vedrà protagoniste oltre quaranta aziende dell’agroalimentare siciliano con le loro eccellenze.

Al taglio del nastro era presente l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, che ha dichiarato: “Manifestazioni come questa rappresentano la vera Sicilia: fatta di imprese coraggiose, capaci di coniugare tradizione e innovazione. Essere qui significa sostenere chi ogni giorno lavora con passione e determinazione, contribuendo alla crescita della nostra terra.”

L’evento, organizzato dalla CNA di Palermo, si svolge con il patrocinio della Regione Siciliana e del Comune di Palermo.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI