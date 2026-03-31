L'intervento dell'assessore regionale alle Attività produttive

PALERMO – “Lo Schifani bis indubbiamente va sostenuto. Noi che siamo di Forza Italia lavoreremo anche per fare crescere il nostro partito che, ogni tanto e soprattutto in questo momento, ha delle fibrillazioni. Ci sono dei confronti dialettici importanti, ma auspichiamo che si possa creare un clima di serenità e di pace il prima possibile”.

Lo ha detto Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo.

“Noi – ha proseguito – abbiamo lavorato a testa bassa in questi anni, cercando di portare risultati importanti per la Sicilia: abbiamo un bilancio che è in avanzo di amministrazione di quasi 3 miliardi, rispetto alla situazione che abbiamo trovato quando siamo arrivati, ossia un disavanzo di quasi 4 miliardi”.

Sul congresso regionale di Forza Italia che, come annunciato qualche giorno fa dal segretario del partito Antonio Tajani, sarebbe in programma tra aprile e maggio, ha sottolineato che “bisogna lavorare per unire e per continuare a crescere”.

“A me non piace fare attacchi sui giornali – ha aggiunto – io sono per la moderazione. Forza Italia in Sicilia è stato il primo partito alle ultime elezioni provinciali e alle europee. Non è più un partito leaderistico ma è un partito pluralista, con tante aree al suo interno, che si confrontano, ed è proprio questa l’arma in più che deve servire per fare crescere questo partito. Se si dovesse andare ad elezioni anticipate – ha concluso – io sono pronto a votare anche domani mattina”.