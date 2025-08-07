Tananai pronto alla doppia data in Sicilia, concerto a Palermo e Catania

Il tour sarà l’occasione per poter sentire live le canzoni del nuovo album

PALERMO – Il viaggio di Tananai e del suo ultimo album “Calamocobra” arriva a scaldare con due attesi live anche l’estate siciliana con le due prossime tappe del “Calmocobra live – estate 2025″.

Venerdì 8 agosto a Palermo, Velodromo Paolo Borsellino l’artista sarà ospite del Dream Pop Fest Palermo, la rassegna organizzata da Puntoeacapo Srl in collaborazione con GoMad concerti e il Comune di Palermo.

La seconda data sarà a Catania sabato 9 agosto: l’appuntamento è all’Arena Villa Bellini per il live all’interno del cartellone di Sotto Il Vulcano Fest, kermesse organizzata da Puntoeacapo con la direzione artistica Nuccio La Ferlita e in collaborazione con il Comune di Catania nell’ambito del Catania Summer Fest. Gli ultimi biglietti per le date sono disponibili fino alla chiusura delle vendite online sui circuiti abituali e al botteghino la sera degli spettacoli.

Il tour sarà l’occasione per poter sentire live le canzoni del nuovo album, tra cui “Booster“, “Punk love storia“, tra i brani più amati del nuovo progetto del cantautore, oltre ai singoli che hanno anticipato il progetto ottenendo numerose certificazioni, come “Veleno” (disco di platino), “Storie Brevi“” con Annalisa (doppio disco di platino) e “Ragni” (disco d’oro).

“Calamocobra” è scritto e interpretato da Tananai stesso, che ne ha curato la produzione con il

contributo di Davide Simonetta, Michelangelo e Okgiorgio, e con la direzione artistica di Stefano

Clessi. Ha debuttato in #1 posizione sia nella classifica degli album più venduti sia in quella di Cd,

vinili e musicassette nella settimana di uscita. “Calamocobra”, secondo disco in carriera per

Tananai dopo l’album triplo disco di platino “Rave, eclissi”, porta alla luce un nuovo aspetto

dell’anima di Tananai, più maturo, consapevole e capace di mixare con scioltezza divertimento

musicale e profondità di linguaggio.