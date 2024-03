Operata al cuore, esce dalla terapia intensiva una bimba di un anno

La piccola Adonai è arrivata dal Burundi

CATANIA – È uscita dalla terapia intensiva Adonai, la bimba di un anno del Burundi operata il 13 marzo scorso nella cardiochirurgia pediatrica di Taormina per correggere una malformazione cardiaca. Lo fanno sapere Totò Cuffaro e Stefano Cirillo, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione onlus Aiutiamoilburundi.

“Grazie a questo intervento, eseguito dal team del dottor Agati, Adonai vivrà. Lei, come tanti piccoli pazienti – affermano Cuffaro e Cirillo – continuano ad essere tra noi grazie all’esistenza della Cardiochirurgia di Taormina che, ribadiamo, non può e non deve chiudere, avendo anche un valore internazionale quale centro di eccellenza che deve continuare le sue attività garantendo la vita a tanti bambini”.

“Un ringraziamento – aggiungono – alla solidarietà di tanti amici, grazie alla quale fino ad adesso siamo riusciti a dare speranze a tanti bambini del Burundi operati al cuore con malformazioni altrimenti incompatibili con la vita. Adonai, appena le condizioni fisiche lo consentiranno, tornerà con la sua mamma in Burundi e potrà tornare a una vita normale. La sfida, insieme al team di Taormina, oltre a quella di continuare il ponte umanitario, è porre le basi per la prima cardiochirurgia pediatrica in Burundi, a Bujumbura. Una sfida difficile e complessa, ma già iniziata”.