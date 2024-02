Taormina, incidente allo svincolo: perde la vita un anziano

Purtroppo inutili i soccorsi

Una tragedia allo svincolo autostradale di Taormina: un pensionato di 84 anni proveniente da Roccalumera ha perso la vita in un drammatico incidente autonomi. L’uomo, alla guida di una Fiat Panda, ha impattato violentemente contro il muro di cinta, causando danni irreparabili.

Nell’affrontare una curva, l’anziano conducente ha perso il controllo del veicolo, che è andato dritto schiantandosi contro il muro. La Fiat Panda ha subito danni gravi, con il frontale completamente frantumato, e neanche l’airbag è riuscito a impedire l’esito fatale.

Dopo la segnalazione dell’incidente, sul luogo sono prontamente intervenuti gli uomini della polizia stradale e i vigili del fuoco di Letojanni. L’ambulanza del 118 di Taormina si è attivata tempestivamente per prestare soccorso, ma purtroppo il pensionato di Roccalumera non dava più segni di vita.

La polizia stradale di Giardini Naxos ha avviato gli accertamenti per comprendere la dinamica dell’incidente.