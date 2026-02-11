Taormina, auto precipita in una scarpata nell’area dell’ospedale

Miracolosamente illeso il conducente

TAORMINA (CATANIA) – Attimi di paura a Taormina per un incidente stradale avvenuto nell’area dell’ospedale “San Vincenzo”. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è precipitata in una scarpata, facendo temere inizialmente il peggio.

Secondo quanto appreso da LiveSicilia, il conducente sarebbe rimasto illeso nonostante la violenza dell’impatto e la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente le forze dell’ordine, i soccorritori e i Vigili del Fuoco, impegnati nel recupero del mezzo. Momenti di grande apprensione per chi ha assistito alla scena, ma fortunatamente l’episodio non ha avuto gravi conseguenze per il conducente.