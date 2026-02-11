 Taormina, auto precipita in una scarpata nell’area dell’ospedale
Taormina, auto precipita in una scarpata nell’area dell’ospedale

Miracolosamente illeso il conducente
L'INCIDENTE
di
1 min di lettura

TAORMINA (CATANIA) – Attimi di paura a Taormina per un incidente stradale avvenuto nell’area dell’ospedale “San Vincenzo”. Per cause ancora in corso di accertamento, un’auto è precipitata in una scarpata, facendo temere inizialmente il peggio.

Secondo quanto appreso da LiveSicilia, il conducente sarebbe rimasto illeso nonostante la violenza dell’impatto e la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente le forze dell’ordine, i soccorritori e i Vigili del Fuoco, impegnati nel recupero del mezzo. Momenti di grande apprensione per chi ha assistito alla scena, ma fortunatamente l’episodio non ha avuto gravi conseguenze per il conducente.

Si parla di:

