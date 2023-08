Taormina, dai Pink Floyd a Morricone: evento musicale al Teatro antico

Torna il festival lirico dei teatri di pietra

TAORMINA (MESSINA) – Torna il festival lirico dei teatri di pietra e fa tappa a Taormina, in provincia di Messina. L’evento, ideato dal Coro Lirico Siciliano e giunto alla quinta edizione, si terrà al teatro antico e toccherà tutte le arti, dalla lirica al balletto, dal sinfonico alle contaminazioni con il pop d’autore e con il rock.

Si parte il 22 agosto con un omaggio ai Pink Floyd

Il trittico musicale per il teatro antico di Taormina sarà inaugurato il 22 agosto con un evento in omaggio ai Pink Floyd, in occasione del 50° anniversario della pubblicazione dello storico album “Dark Side of the Moon”. Il 23 agosto, invece, è previsto l’Ennio Morricone Tribute, con le musiche da film che hanno reso celebre il maestro romano. Protagonista l’Orchestra Filarmonica della Calabria, diretta da Filippo Arlia, e le voci soliste di Maria Francesca Mazzara e Alberto Munafò.

Il 24 agosto si terrà “La Traviata”

A Taormina gli eventi del Festival Lirico dei Teatri di Pietra si concluderanno il 24 agosto con il

capolavoro verdiano “La Traviata”. A interpretare il ruolo di Violetta Valery sarà il soprano italo-francese Chrystelle Di Marco; il tenore Giulio Pelligra, artista siciliano affermato in tutti i più rinomati Teatri d’opera internazionali, sarà Alfredo Germont, mentre il baritono Mario Cassi interpreterà Giorgio Germont.