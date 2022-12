Taormina, rubano orologi e 20mila euro: arrestati in hotel a 4 stelle

Sono stati rintracciati dai militari in un albergo mentre facevano colazione

I carabinieri hanno sottoposto a fermo a Taormina, in provincia di Messina, un uomo di origine marocchina e una donna polacca per furto. Le indagini hanno preso il via dopo la denuncia del titolare di un esercizio di ristorazione del centro storico di Taormina che ha denunciato un furto nella sua abitazione, nel quale sono stati portati via contante e orologi di lusso del valore di circa 20.000 euro. I militari hanno identificato dalle immagini di videosorveglianza gli autori del delitto e li hanno rintracciati in una struttura ricettiva a quattro stelle di Taormina, intenti a consumare la prima colazione.