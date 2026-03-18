 Tar, respinti i ricorsi di ambientalisti e comuni sul ponte sullo Stretto
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Tar, respinti i ricorsi di ambientalisti e comuni sul ponte sullo Stretto

La decisione dei giudici amministrativi
ROMA
di
1 min di lettura

PALERMO – Il Tar del Lazio ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi presentati a fine dicembre 2024 dal Comune di Villa San Giovanni, dalla Città metropolitana di Reggio Calabria e dalle associazioni ambientaliste, avverso il ponte sullo Stretto di Messina. Lo rende noto la società Stretto di Messina.    

I ricorsi respinti riguardavano l’annullamento del parere della Commissione Via/Vas del 13 novembre 2024 – favorevole alla Valutazione di impatto ambientale del ponte – e della deliberazione della Presidenza del consiglio dei ministri del 9 aprile 2025 di approvazione della relazione Iropi, nonché di diversi atti presupposti, connessi e conseguenti relativi al progetto.    

“Il giudice, richiamando quanto espressamente riconosciuto in un precedente della Corte di giustizia europea, ha confermato – spiega la società – l’interpretazione del quadro normativo generale e speciale di riferimento per l’opera seguita dalle amministrazioni competenti e dalla Stretto di Messina che assegna al Cipess la valutazione sulla compatibilità ambientale del ponte quale infrastruttura di rilevanza strategica”.

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