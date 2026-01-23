Tasse del suolo pubblico troppo alte: il Tar annulla il regolamento

Stessa decisione per le richieste di pagamento

PALERMO – Le tasse per l’occupazione del suolo pubblico sono aumentate di otto volte e i giudici della prima sezione del Tar di Palermo (presidente Salvatore Veneziano) hanno annullato il regolamento e le richieste di pagamento, accogliendo il ricorso presentato da quattro concessionari di area demaniale contro il regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale (Cup) del Comune di Palermo, imposta che ha sostituito la Tosap.

L’annullamento

I concessionari sono assistiti dall’avvocato Luigi Raimondi. Il Consiglio comunale aveva modificato le tabelle, ma senza l’istruttoria erano state inviate ai concessionari nuove richieste di pagamento relative alle annualità 2024 e 2025. Anche queste superiori al gettito precedente. I giudici hanno ribadito che il Comune non può determinare il Cup in modo arbitrario, ma deve rispettare il principio dell’invarianza del gettito che impedisce aumenti non giustificati. Il Tar ha quindi annullato tutte le delibere e gli atti applicativi impugnati, condannando il Comune di Palermo al pagamento delle spese di giudizio.