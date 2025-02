Tutte le ipotesi: dalla precedente 4.6 miliardi in 11 mesi

ROMA – Stop in commissione Affari costituzionali del Senato alla cosiddetta “rottamazione quinquies”. Il provvedimento mirava a concedere un’opportunità di diluire i pagamenti fino a 10 anni.

Ma secondo i senatori, che hanno detto no all’emendamento presentato da Alberto Gusmeroli al decreto Milleproroghe, creerebbe un buco nei conti dello Stato. E inoltre sarebbe stato ritenuto in qualche modo fuori tema.

I dati: incassi record dalla rottamazione quater

Si discute ad ogni modo nel frattempo di una possibile riapertura dei termini della precedente rottamazione. Un’ipotesi che sembra agevolata in qualche modo dai numeri del provvedimento in atto, che hanno portato al fisco 4,6 miliardi di euro in undici mesi nel 2024 e oltre 31 milioni negli ultimi otto. Lo ha comunicato il direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini.

Intnto per chi ha aderito la prossima rata è in scadenza il 28 febbraio. Chi paga oltre la soglia di cinque giorni perde i vantaggi ella definizione agevolata e incorrerà nelle procedure sanzionatorie e, dunque, nuove cartelle.

Il dibattito aperto

Attualmente si discute, come detto, di una possibile riapertura dei termini della rottamazione quater, ma non solo. C’è anche sul tavolo l’idea di un maxi-piano decennale, per consentire ai contribuenti di pagare a rate i loro debiti col fisco. E in questo caso si potrebbe anche estendere il provvedimento a somme dovte per il 2023.

Ma si dovrà passare ancora dall’aula e dalla commissione. L’ipotesi più percorribile appare quella della nuova finestra che evidentemente, essendo entrata nel dibattito, riguarda tante famiglie, imprese e professionisti.

