Team e piloti a Bangkok, è già sfida Martin-Bagnaia

BANGKOK (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Il 12 e 13 febbraio i test di Buriram, il 2 marzo il primo Gp, in Thailandia, che aprirà il sipario di una lunga stagione che si esaurirà il 17 novembre a Valencia, in Spagna. E’ già tempo, dunque, di motomondiale e proprio Bangkok ha ospitato, per la prima volta tutti assieme, piloti e team in vista della nuova stagione. Uno show-passerella che ha entusiasmato i tifosi locali e ha di fatto riportato in prima fila il circus delle due ruote, con protagonisti nuovi e ‘vecchiè certezze. Tra queste, la sfida per il titolo tra Jorge Martin, passato nel frattempo all’Aprilia, e Francesco ‘Peccò Bagnaia, fedele ducatista che in questo 2025 dovrà fare anche i conti con un nuovo compagno di scuderia, il pluri-iridato Marc Marques. Martin è ovviamente assente dopo l’intervento alla mano destra, sgradito regalo dei test di Sepang che hanno lasciato tanta amarezza nello spagnolo. “Ciao Bangkok e ciao a tutti i tifosi – il messaggio del campione del mondo affidato in un video – Purtroppo non posso essere lì e mi dispiace molto. Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile per essere pronto per la prima gara in Thailandia. Ci vediamo presto”. Un messaggio che ha proprio in Bagnaia il principale destinatario, a riaccendere una rivalità, peraltro sportivissima, mai sopita. “Sono impressionato da questo evento perchè sembra che tutti si stiano divertendo molto. Siamo vicini ai tifosi, che sono incredibili – le parole del vice-iridato torinese, che ha ceduto lo scettro a Martin dopo due titoli di fila – Dopo il test di Sepang sono pronto al 100%. Aspettiamo il test di Buriram dove dobbiamo prendere alcune decisioni, migliorare una moto che è già fantastica è sempre complicato”. Al suo fianco un Marc Marquez che non ha alcuna intenzione di fargli da comprimario, com’è nel suo carattere non sempre facile da gestire. “Un saluto a tutti i tifosi thailandesi, è meraviglioso essere a questo evento, vi vedo sempre più appassionati. Siamo stati fortunati a fare uno sport come la MotoGP, che è molto importante in ogni nazione, e sarà bello fare qui la gara inaugurale. Il circuito lo ricordo molto bene, mi piace Buriram. Tra tre giorni saremo lì per i test e non vedo l’ora”, assicura. Non vede l’ora nemmeno suo fratello, Alex Marquez, che ha in testa un’idea meravigliosa: “Proverò a portare il team Gresini alla vittoria. Abbiamo iniziato a Sepang con dei test molto positivi e mi piace tantissimo Buriram fin dai tempi della Moto2”. Chissà che non vi riesca al pronti e via.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).