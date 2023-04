Teatro Bellini e la compagnia Zappalà: intesa su progetto danza

"Questa sinergia consentirà all'ente lirico di allargare il proprio campo di azione"

CATANIA – Sensibilizzare le nuove generazioni nei confronti della musica e della danza contemporanea e sviluppare una più incisiva linea artistica nell’ambito della danza contemporanea: questi gli obiettivi di un protocollo d’intesa siglato per il triennio 2023-2025 a Catania tra la compagnia Zappalà danza, fondata e diretta da Roberto Zappalà, ed il Teatro Massimo Vincenzo Bellini. Il progetto prevede, tra l’altro, produzioni, residenze, incontri, mostre, videodanza, pratiche di approfondimento dei linguaggi del corpo, incursioni urbane e altro. Ruolo fondamentale avranno le progettualità integrate con gli istituti scolastici. “Questa sinergia – ha detto il commissario straordinario del Bellini, Daniela Lo Cascio – consentirà all’ente lirico di allargare il proprio campo di azione e abbracciare un settore che giocoforza non può curare perché da tempo non dispone di un corpo di ballo in organico, mentre può contare sulle maestranze del coro e dell’orchestra. Questo protocollo d’intesa consentirà perciò di raggiungere un obiettivo istituzionale che in qualche modo viene esternalizzato per la parte coreutica, ma collaborando in prima persona sul versante musicale. “L’accordo – ha detto Roberto Zappalà – fa da apripista ad una progettualità che potrà ampiamente interessare le dinamiche delle nuove collaborazioni ed intese artistiche tra istituzioni pubbliche e private regionali ma anche nazionali. L’obiettivo finale è riuscire a fare della Sicilia una delle zone più fertili di creatività per la danza, nel rispetto dell’equilibrio delle due anime: quella classica e quella contemporanea”.