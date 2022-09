Teatro Greco di Siracusa: più di 30 mila spettatori, molti arrivati da fuori

Sei serate, organizzate dall'l’Associazione culturale Development, la GG Entertainment e la Puntoeacapo srl, con indotto milionario

SIRACUSA – “Le sei serate di musica al Teatro Greco hanno prodotto dei numeri importanti per la città, sia in termini economici che di ritorno di immagine. E non meno grande è la mia soddisfazione per il comportamento del pubblico e degli artisti, che in ogni evento hanno mostrato rispetto verso il monumento e la sua unicità”. Lo dice il sindaco, Francesco Italia, commentando i dati forniti dagli organizzatori: l’Associazione culturale Development, la GG Entertainment e la Puntoeacapo srl.

Sei serate hanno richiamato a Siracusa circa 30 mila spettatori; di questi il 55 per cento sono arrivati da fuori città e il 25 per cento dal resto d’Italia e dall’estero con effetti favorevoli per le strutture ricettive e di ristorazione. L’incasso è stato di 1,4 milioni euro con una ricaduta complessiva per l’indotto calcolata in 9 milioni di euro (un migliaio le maestranze impegnate) e 55 mila euro di introiti per il Parco archeologico.

In termini di comunicazione, oltre alle decine di articoli sugli organi di informazione, anche web, nazionali e locali, gli organizzatori hanno calcolato una copertura di quasi 100 mila utenti, comprese interazioni e condivisioni, repost, commenti, storie e dirette social su Facebook e Instagram.

“Ci stiamo lasciando alle spalle – aggiunge il sindaco Italia – un’estate senza precedenti in termini di visitatori e di presenze della città nei media più importanti, nazionali e internazionali, e nei social. L’offerta complessiva è stata ricca e diversificata e questi concerti hanno contribuito alla promozione di Siracusa e del suo patrimonio storico e ambientale nel mondo. Baglioni, Einaudi, Nannini, Mannoia ed Elisa sono artisti sensibili e preparati, che hanno colto il valore del Teatro nei quali si esibivano e hanno saputo trasmettere, anche con le parole, questo sentimento al loro pubblico”.

“Oltre al prestigio e al plauso delle produzioni coinvolte, il pubblico della musica dal vivo al Teatro Greco di Siracusa ha vinto, dimostrando che il transito di quasi 30 mila persone non ha provocato alcun disagio, anzi ha solo potenziato la luce di questo luogo, con un effetto benefico duraturo di valorizzazione. Un nostro suggerimento è che parte delle entrate nella casse regionali vengano utilizzate per il restauro e la conservazione di questi luoghi meravigliosi. Lo spettacolo che contribuisce alla conservazione e alla tutela”, commentano i rappresentanti dell’Associazione Culturale Development, di GG Entertainment e di Puntoeacapo Srl.