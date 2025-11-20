Teatro Massimo, la prima si farà: revocato lo sciopero

La decisione dopo un vertice in prefettura

PALERMO – È stato revocato lo sciopero indetto giorni fa dai sindacati Fials Cisal, Uilcom Uil e Confsal Libersind per la prima di Aleko/Pagliacci, opere di Sergej Rachmaninov e di Ruggero Leoncavallo (sul podio Francesco Lanzillotta), in programma domani al Teatro Massimo di Palermo.

Si è appena concluso un incontro in prefettura tra i sindacati, il prefetto Massimo Mariani, il sindaco di Palermo e presidente della fondazione Teatro Massimo, Roberto Lagalla e il sovrintendete del teatro Marco Betta.

Lo sciopero è stato revocato perché la governance della Fondazione, attraverso il suo presidente, ossia il sindaco Lagalla, ha manifestato l’intenzione di risolvere le questioni sollevate dai sindacati.