Teatro Stabile di Catania, operativo il nuovo CdA

Trantino: “Scenari importanti per la cultura della città”

CATANIA – È stato ufficialmente presentato a Palazzo degli Elefanti, nel corso di una conferenza stampa convocata dal sindaco Enrico Trantino, il nuovo Consiglio di Amministrazione del Teatro Stabile di Catania.

Teatro Stabile di Catania

Il CdA è composto da Salvatore Carrubba (presidente), Enrico Nicosia (vicepresidente), Francesca Maraviglia, Ida Nicotra e Carlo Iuvara. Nominato anche il Collegio dei Revisori dei Conti, formato da Natale Costanzo, Alfio Leotta e Giovanni Falsone.

“Il Teatro Stabile appartiene alla città, ai cittadini e alla Sicilia. È un presidio culturale che deve continuare a essere un punto di riferimento per il pubblico, per i giovani, per il mondo della scuola e per l’intero sistema culturale regionale, rafforzando al tempo stesso la propria presenza nel panorama nazionale e internazionale, pur mantenendo l’ancoraggio alla tradizione siciliana. Sono convinto che, lavorando insieme, sapremo rafforzare ulteriormente il ruolo del Teatro Stabile di Catania come motore culturale della città e protagonista della scena teatrale italiana”, ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino.

Il presidente Salvatore Carrubba ha sottolineato il valore dell’incarico: “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del valore che il Teatro Stabile di Catania rappresenta per la città, per la Sicilia e per il panorama culturale nazionale. Il nuovo CdA lavorerà in piena sintonia con la Direzione e con i soci dell’Ente per consolidarne la credibilità istituzionale, garantirne la sostenibilità e accompagnarne il percorso di crescita”.

“La definizione della nuova governance rappresenta un passaggio importante per il TSC e completa un percorso istituzionale fondamentale per affrontare con piena operatività le sfide dei prossimi anni”, ha aggiunto il direttore Marco Giorgetti, che ha ringraziato il sindaco Trantino e l’Amministrazione comunale per il sostegno assicurato al Teatro Stabile.

Nel corso della conferenza è stata annunciata anche la data di avvio della campagna abbonamenti, fissata per il 6 luglio.

Spazio anche alla dimensione internazionale del Teatro Stabile di Catania. Alla conferenza ha partecipato il danzatore Mikhail Baryshnikov insieme al direttore artistico del Watermill Center, Charles Chemin.

Giorgetti ha illustrato la prosecuzione della collaborazione con il centro artistico internazionale: “Dopo la prima fase di lavoro ospitata a maggio, il Teatro Stabile di Catania sta portando avanti la seconda fase creativa di DON Q, uno degli ultimi progetti ai quali Bob Wilson aveva lavorato insieme a Mikhail Baryshnikov. Il film d’arte prosegue a partire dai disegni e dalle elaborazioni grafiche lasciate da Wilson e vede riunite a Catania tutte le componenti artistiche e tecniche in vista delle riprese”.

“La presenza di Baryshnikov conferma la vocazione internazionale del TSC e la volontà di essere sempre più luogo di creazione, ricerca e dialogo con i grandi protagonisti della scena contemporanea”, ha concluso Giorgetti.