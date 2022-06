Tecnologia, i sessant’anni dell’StMicroelectronics

Festa in piazza Università.

2' DI LETTURA

Catania – Il primo edificio di quello che sarebbe diventato il sito di StMicroelectronics risale al 1961. Sono dunque passati piu’ di 60 anni. Ma invece di celebrarli nel 2021 e all’interno del sito, la societa’ ha deciso di attendere condizioni maggiormente favorevoli dal punto di vista della pandemia e poi scendere in piazza a Catania. Letteralmente: l’11 giugno in piazza Universita’ con stand e persone di St per mostrare a chi vorra’ alcuni dei progetti e delle realizzazioni a cui si lavora. Un modo per far conoscere ai propri familiari, ai conoscenti, a tutti i concittadini ma soprattutto agli studenti e ai loro insegnanti alcuni esempi di cosa fa l’azienda. St lavora in un settore fra i piu’ high-tech al mondo, quello dei semiconduttori e della microelettronica. Ma non tutti conoscono l’elettronica, ancora meno la microelettronica che ne e’ alla base.

E questo nonostante il dato di fatto che l’elettronica faccia parte dell’esperienza quotidiana di tutti. Una prima tappa dell’esposizione in piazza universita’ prevede quindi una selezione di prodotti di alcuni dei clienti St a dimostrazione di quanto i chip siano al centro degli oggetti della vita di tutti i giorni, auto e moto comprese. Altre esperienze in piazza Universita’ saranno centrate sulle attivita’ principali dell’azienda nei confronti delle persone, delle comunita’ in cui collabora, comprese scuole e universita’, e dell’ambiente. Sara’ inoltre possibile “esplorare” virtualmente diversi ambienti del sito di Catania di St, compresi quelli di produzione piu’ avanzata, di ricerca e di progettazione. Per i visitatori piu’ giovani o giovanissimi sono previste attivita’ ad hoc. E si e’ scelta una fascia oraria molto ampia dalle 11 alle 23 per dar modo proprio a tutti di visitare la piazza e le installazioni St. Il sito a Catania ha 4.750 dipendenti, il 52% lavora nelle attivita’ manifatturiere, il il 26% in Ricerca e sviluppo.

Confindustria

“Un traguardo importante raggiunto grazie alla sua capacita’ di innovare, di anticipare le sfide del cambiamento e governarle con successo sui mercati. La storia della StMicroelectronics, player mondiale dei semiconduttori, e’ la storia di un’azienda che da 60 anni rappresenta un modello di sviluppo virtuoso per il territorio catanese”. Lo dichiara il presidente di Confindustria Catania, Antonello Biriaco, sul sito etneo di St. “Ricerca, innovazione, sostenibilita’ – aggiunge Biriaco – sono da sempre i capisaldi sui quali la multinazionale della microelettronica ha fondato il suo successo, creando attorno a se’ un terreno fertile all’insediamento di nuove realta’ imprenditoriali. Storica associata di Confindustria Catania, l’azienda, con i suoi quasi 5mila dipendenti, e’ un pilastro del nostro sistema produttivo che continua a scommettere sul territorio con successo. Il suo impegno nella direzione dell’innovazione non e’ solo un traguardo per l’azienda, ma un valore aggiunto per il miglioramento della nostra economia”.