Telecamere, sociale, Amat: al Comune le spese di fine d’anno

Approvata la settima variazione di bilancio

PALERMO – Ci sono i soldi per le nuove telecamere in città, la proroga dell’accordo con Amat per il nuovo contratto di servizio, i fondi per il sociale, la pensione complementare per i vigili urbani, i contributi ai conducenti di carrozze ma anche un aumento di stipendio per il comandante dei caschi bianchi e alcuni collaboratori del sindaco.

Tra le ultime delibere approvate in giunta e la settima variazione di bilancio, è stata una corsa contro il tempo al comune di Palermo: la tagliola del fine d’anno ha imposto l’accelerazione su una serie di provvedimenti che hanno visto la luce in giunta o in consiglio comunale.

La settima variazione

Partiamo dalla settima variazione di bilancio, approvata il 31 dicembre insieme a un debito di 300 mila euro. Saltata la sesta variazione, nella settima sono finite diverse voci.

Alcune sono modifiche tecniche per consentire di ricevere somme regionali o statali per pagare straordinari elettorali, incassare contributi per la progettazione o fondi per la fornitura di libri e la cultura.

Altre invece riguardano il sociale come i fondi per i ricoveri dei pazienti dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, quelli per il reddito alimentare e le rette di ricovero delle donne vittime di violenza. L’unico emendamento riguarda invece un finanziamento statale per l’installazione di telecamere che sfiora i 600 mila euro.

L’accordo con Amat

Il Comune avrà tempo fino a marzo per approvare il piano industriale dell’Amat, salvando così l’accordo con la società partecipata che evita un contenzioso milionario. La scadenza di dicembre 2024 non è stata infatti rispettata, seppur prevista nel piano di riequilibrio, e così le parti hanno accettato una proroga al 31 marzo, data entro la quale andrà approvato anche il nuovo contratto di servizio.

Le altre delibere

Nel calderone delle delibere di fine anno è finito anche lo stanziamento di un milione di euro l’anno, per il prossimo triennio, per la previdenza complementare dei vigili urbani, con soldi attinti dalle multe per infrazioni al Codice della strada.

Via libera ai progetti per la manutenzione di scuole e asili nelle circoscrizioni: 600 mila euro per le strutture Quinta, Sesta, Settima e Ottava circoscrizione e quasi 800 mila per le altre. Disco verde anche a una transazione con i caschi bianchi che si occupano degli spostamenti del primo cittadino.

Approvato un atto di indirizzo politico per destinare un contributo una tantum di 1.500 euro ai conducenti delle carrozze per turisti: per tutelare i cavalli, specie d’estate, il Comune ha infatti imposto una serie di paletti, oltre a corsi di formazione in collaborazione con l’Asp. L’obiettivo di lungo termine è sostituire i cavalli con carrozze elettriche ma, nelle more, il contributo servirebbe ad andare incontro ai conducenti. Gli uffici hanno però rilevato che il contributo non ha copertura finanziaria, trasformando la delibera in un semplice atto di indirizzo.

Infine vengono ritoccati all’insù i compensi annuali del comandante dei vigili urbani, del portavoce e del segretario particolare del sindaco, oltre a individuare i trattamenti economici di due funzionari a tempo determinato che si occuperanno di comunicazione degli eventi culturali e di relazioni internazionali.