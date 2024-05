Il TeLiMar al Comune di Palermo: serve continuità d’uso di una vasca olimpica

Il presidente Giliberti: "Tutto il movimento rischierà di scomparire"

PALERMO – “Siamo impegnati nei play-off con l’obiettivo di conquistare per la quarta stagione consecutiva l’accesso alle coppe europee. Non abbiamo, però, più avuto dall’Amministrazione comunale notizie precise sull’impianto che dovrà garantire l’attività all’intero movimento natatorio cittadino”. A parlare ai microfoni ufficiali del club è il presidente del TeLiMar Palermo Marcello Giliberti, che chiede risposte dal Comune di Palermo.

Nello specifico, la richiesta riguarda la continuità nel funzionamento di una vasca in Piscina Olimpica per la prossima stagione sportiva: “Chiediamo, quindi, a gran voce al sindaco Roberto Lagalla, all’assessore Alessandro Anello e all’assessore Totò Orlando, di indirizzare tutti i loro sforzi per far sì che possa essere garantita continuità nel funzionamento di una delle due vasche della piscina Olimpica comunale, concordando con l’Ente appaltante i lavori e con la ditta esecutrice un cronoprogramma che renda ciò possibile”.

“Ogni altra soluzione proposta in passato o che viene ora accennata, considerati i lunghi tempi necessari per un Ente pubblico per esperire tutte le relative procedure, oltre ai tempi necessari per la realizzazione, risulta a questo punto impraticabile. Ormai ci sono soltanto meno di quattro mesi di tempo”, prosegue Giliberti.



“Se non verrà garantita continuità nell’attività alle società e all’intera collettività natatoria cittadina, tutto il movimento rischierà di scomparire. Questo perché tutti gli altri impianti natatori cittadini sono oberati dalle proprie consolidate utenze”, spiega il prescindete del TeLiMar Palermo.

“Altri lodevolissimi progetti afferenti la realizzazione temporanea o permanente di nuovi impianti natatori comunali, con le tempistiche che chiaramente necessiteranno, saranno in ogni caso ben accetti – ha aggiunto -. Palermo, quinta città d’Italia, ha bisogno di altri impianti in aggiunta alle due vasche olimpioniche della Comunale“.

Il TeLiMar

“Per quanto riguarda le prossime stagioni sportive, abbiamo comunque già messo in sicurezza la nostra squadra di pallanuoto di Serie A1. Abbiamo avuto precise garanzie dall’Amministrazione comunale di Terrasini, nella persona del sindaco Giosuè Maniaci”, aggiunge il numero uno del club dell’Addaura.

“Nel corrente mese di maggio verranno ultimati i lavori di manutenzione che si stanno operando sulla piscina comunale cittadina. A seguire l’impianto sarà, così per come è stato in passato, disponibile ad ospitare la nostra squadra di pallanuoto, che rappresenta grande motivo di orgoglio, oltre che il vertice di tutti gli sport di squadra nella Sicilia Occidentale, insieme a poche altre realtà”, conclude Giliberti.