Il TeLiMar conquista 3 medaglie nell’International Pararowing Regatta

Il week-end di Gavirate per il club dell'Addaura supera le aspettative, due volte Oro con Kevin Esposito

PALERMO – Il week-end di Gavirate per la Canottieri TeLiMar supera le aspettative. Nella 17esima edizione della Regata internazionale para-rowing, il Club dell’Addaura è due volte Oro con Kevin Esposito. Bronzo per il 4GIG.



Il collaudato 4GIG di Alessandro Aiello, Riccardo Venturella, Nicolò Fiorentino e Valeria Galioto, con Yunieldis Martinez Sourt al timone sabato sfiora il podio per un soffio, ma si rifà nella gara di domenica, arrivando alle spalle degli equipaggi dei Canottieri Gavirate e dei Canottieri Armida.



La vera sorpresa è il singolista Kevin Esposito che, a 16 anni e con due sole gare – vinte a Torino e sul lago di Poma – alle spalle dopo un’unica stagione di preparazione, trionfa sia sabato che domenica, sotto gli occhi attenti del capoallenatore della Nazionale Giovanni Santaniello.



“Siamo molto orgogliosi – commenta emozionato Ionut Brinza, allenatore del team Special Olympics della Canottieri TeLiMar – dei ragazzi che hanno portato il nome del Club sul podio di questa importantissima Regata Internazionale”. Ma si guarda già al futuro: “Adesso, torniamo a casa. Abbiamo altre gare nei prossimi week-end. La prima sarà già la prossima settimana. Il 18 giugno, infatti, a Partinico si disputerà una tappa del Campionato siciliano. Il 24 e 25 giugno, poi, torneremo a Gavirate per i Campionati italiani. Un’altra gara di grande valore, in cui vogliamo ripeterci”, chiosa.